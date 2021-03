V Italiji in Franciji začasno prekinili cepljenje s cepivom AstraZenece

Rim/Pariz, 15. marca - V Italiji in Franciji so danes začasno prekinili cepljenje s cepivom proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. V obeh državah so cepljenje prekinili do odločitve Evropske agencije za zdravila (Ema) o varnosti omenjenega cepiva za cepljenje proti covidu-19. Ta naj bi bila predvidoma znana v torek popoldan.