Portugalska sprostila del ukrepov za zajezitev pandemije

Lizbona, 15. marca - Na Portugalskem so danes sprostili del ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, ki so bili v veljavi od sredine januarja. Znova so odprti vrtci, osnovne šole, frizerji in knjigarne. Vlada sicer vztraja pri postopnem odpiranju, saj želijo preprečiti vnovično hitro širjenje novega koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.