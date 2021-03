Sarajevo, 15. marca - V Bosni in Hercegovini je v zadnjem dnevu umrlo 63 covidnih bolnikov, potrdili pa so še 582 novih okužb, kažejo podatki pristojnih oblasti v tej državi. V sarajevskem kliničnem centru so medtem zaradi porasta bolnikov s covidom-19 razglasili izredno stanje.