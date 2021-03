Minuli teden manj okužb in hospitaliziranih

Ljubljana, 15. marca - Minuli teden so v Sloveniji potrdili okoli 760 manj okužb z novim koronavirusom kot v tednu pred tem, občutno manj je bilo tudi hospitaliziranih covidnih bolnikov. Število umrlih covidnih bolnikov in tistih, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje, je ostalo na podobni ravni kot teden pred tem.