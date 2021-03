V nedeljo potrdili 205 okužb z novim koronavirusom, umrli štirje covidni bolniki

Ljubljana, 15. marca - V nedeljo so v Sloveniji opravili 1625 PCR testov in z njimi potrdili 205 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada. Delež pozitivnih testov je tako znašal 12,6 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 463 bolnikov, 87 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili šest oseb, štiri so umrle. Sedemdnevno povprečje novopotrjenih okužb znaša 696.