V soboto potrdili 520 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 14. marca - V soboto so v Sloveniji opravili 2984 PCR testov in pri tem potrdili 520 okužb z novim koronavirusom, je vlada sporočila prek Twitterja. Sedemdnevno povprečje okužb se je zvišalo za 19 na 697. Skupno število doslej potrjenih okužb pri nas pa je preseglo 200.000 in po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje znaša 200.375.