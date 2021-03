Na Norveškem novi primeri krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZenece

Oslo, 14. marca - Norveške zdravstvene oblasti preučujejo več primerov pojava krvnih strdkov pri mlajših osebah po cepljenju proti covidu-19 s cepivom AstraZenece. Za zdaj sicer ne morejo potrditi, ali so ti povezani s cepljenjem, Norveška pa je že v četrtek iz previdnosti začasno ustavila cepljenje. Državam, ki so to storile, se je danes pridružila še Irska.