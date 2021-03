Vlada sprejela posodobljeno strategijo cepljenja proti covidu-19

Ljubljana, 12. marca - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19. Med drugim so strategijo uskladili s sedmim protikoronskim zakonom, ki določa, da je cepljenje zagotovljeno za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji in ne samo za državljane. Med prednostne skupine pa so dodali tudi vojake.