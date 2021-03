Plenković v Bruslju na posvetu o hrvaškem načrtu za okrevanje

Bruselj/Zagreb, 12. marca - Predsednica Evropske komisije Urusla von der Leyen je po srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem tvitnila, da Hrvaška potrebuje "trden načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je treba pripraviti pravočasno". Plenković je imel v četrtek in danes v Bruslju več srečanj z najvišjimi predstavniki EU, na katerem so govorili o hrvaškem načrtu.