WHO: Za prekinitev cepljenja s cepivom AstraZenece ni razlogov

Ženeva/Ottawa/Berlin, 12. marca - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da za prekinitev uporabe cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZeneca ni razlogov. Do prekinitve uporabe cepiva je bil kritičen nemški minister za zdravje Jens Spahn, kanadske oblasti pa so sporočile, da je cepivo varno. Pomisleke glede varnosti cepiva je zavrnila tudi AstraZeneca.