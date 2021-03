Ministrstvo: Podaljšanje rokov za predložitev letnih poročil ni predvideno

Ljubljana, 11. marca - Podaljšanje rokov za predložitev letnih poročil v letu 2021 v okviru interventnih ukrepov, povezanih z novim koronavirusom, zaenkrat ni predvideno, so STA povedali na ministrstvu za finance. Računovodje od začetka leta prosijo za podaljšanje rokov, saj so z interventnimi ukrepi dobili številne dodatne zadolžitve in pregorevajo.