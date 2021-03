V LMŠ za obravnavo predloga za podaljšanje roka za oddajo poročil na seji odbora DZ

Ljubljana, 11. marca - V LMŠ so vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za finance, na kateri bi obravnavali predlog za podaljšanje roka za oddajo lanskih poročil in davčnih obračunov do konca maja. Računovodje od začetka leta prosijo za podaljšanje roka, a so po njihovih navedbah doslej od vlade dobili površen odgovor brez konkretne rešitve.