Zbornica znova poziva k podaljšanju roka za predložitev letnih poročil

Ljubljana, 15. februarja - Zbornica računovodskih servisov, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ponovno poziva vlado k podaljšanju roka za predložitev letnih poročil in davčnih obračunov za leto 2020. Računovodje, v vsaj 90 odstotkih gre za ženske, so v zadnjih mesecih močno obremenjeni in opozarjajo na velike stiske, so zapisali.