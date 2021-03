Poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB s predlogom dodatnih izplačil zaposlenim, ki delajo s covidnimi bolniki

Ljubljana, 10. marca - Poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB so v parlamentarni postopek poslali predlog novele zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, s katero želijo zaposlenim v zdravstvu in socialno-varstvenih zavodih zagotoviti pošteno plačilo in nagrado za delo s covidnimi bolniki.