Na meji z Italijo od srede brezplačno testiranje za vse izjeme

Ljubljana/Koper, 9. marca - Na meji z Italijo bodo od srede omogočili brezplačno testiranje na novi koronavirus za vse, ki po odloku o pogojih vstopa v Slovenijo spadajo med izjeme in lahko v državo vstopijo brez napotitve v karanteno na domu. Gre za čezmejne dnevne migrante, šolarje in dvolastnike, so sporočili na vladni spletni strani.