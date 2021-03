V skladu z načrtom cepljenja cepili italijanskega predsednika

Rim, 9. marca - V rimski bolnišnici Spallanzani so danes v skladu z italijanskim načrtom cepljenja proti covidu-19 cepili italijanskega predsednika države, 79-letnega Sergia Mattarello. Prejel je cepivo ameriškega proizvajalca Moderne, cepili pa so ga v okviru cepljenja vseh, ki so rojeni leta 1941, so sporočili iz urada italijanskega predsednika.