Ravnatelji po mnenju ministrstva priprave na vrnitev v šolo opravili odlično

Ljubljana, 9. marca - Organizacija in izvedba pouka v sedanjih epidemioloških razmerah za ravnatelje šol predstavlja velik izziv, a so glede na prve odzive iz šol ti svoje delo opravili več kot odlično, je povedala v. d. generalne direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Nataša Kranjc.