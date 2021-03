Evropski parlament o odvzemu imunitete evroposlancem iz Katalonije

Bruselj, 8. marca - Evropski parlament bo drevi glasoval o odvzemu imunitete evroposlancem iz Katalonije Carlesu Puigdemontu, Clari Ponsati in Toniju Cominu, kar so zahtevale španske oblasti. Pričakovati je, da bodo evropski poslanci na plenarnem zasedanju potrdili odvzem imunitete. Stališča slovenskih evroposlancev so deljena.