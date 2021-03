Znani bodo rezultati glasovanja o odvzemu imunitete katalonskim evroposlancem

Bruselj, 9. marca - V Evropskem parlamentu, ki se sestaja na plenarnem zasedanju, bodo danes razglasili rezultate glasovanja o odvzemu imunitete evropskim poslancem iz Katalonije Carlesu Puigdemontu, Clari Ponsati in Toniju Cominu. Evroposlanci bodo sicer razpravljali in glasovali tudi o naložbenem programu EU in programu unije za zdravje.