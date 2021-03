Programski svet RTVS za ustrezne rešitve glede dostopa do arhivskega gradiva

Ljubljana, 8. marca - Programski svet RTV Slovenija danes ni uspel obravnavati finančnega načrta javnega zavoda za leto 2021, tako da je obravnavo prestavil na naslednji ponedeljek. Pač pa so se lotili nekaj manj obsežnih točk. Med drugim so vodstvu javnega zavoda priporočili, da z vlado doseže ustrezne rešitve glede dostopa do arhivskega gradiva.