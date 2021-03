Janša predlaga evropski poslanki in 't Veldovi pogovor 26. marca

Bruselj, 4. marca - Premier Janez Janša je evropski poslanki Sophie in 't Veld predlagal, naj skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije pogovor z njim in ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem opravi 26. marca, po vrhu EU. Ta petek njuna fizična udeležba v Bruslju logistično ni mogoča, so sporočili iz premierjevega kabineta.