V Nemčiji ob delni sprostitvi ukrepov začeli množično testiranje

Berlin, 8. marca - V Nemčiji so danes številne dežele sprostile del ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, med drugim je znova dovoljeno zasebno druženje do pet ljudi. V državi so zagnali tudi množično testiranje, čeprav se soočajo s težavami pri dostopu do brezplačnih hitrih testov, poroča portal Tagesschau.