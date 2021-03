Zaradi prevažanja tujcev pripor za indijska državljana

Metlika, 8. marca - Metliški policisti so pred dnevi na območju Metlike zaustavili osebni vozili italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljana Indije z urejenim statusom v Italiji prevažata tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Oba so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor, so sporočili s PU Novo mesto.