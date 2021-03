V Sloveniji tudi prvi primeri brazilske različice novega koronavirusa

Ljubljana, 8. marca - V Sloveniji so odkrili prve primere brazilske različice novega koronavirusa. Po besedah vodje vladne svetovalne skupine za covid-19 Mateje Logar so jih zabeležili na območju Maribora, zaenkrat pri treh ljudeh znotraj družine, ki so imeli tesne stike. Ker podatkov o dodatno okuženih ni, upa, da gre za vnos iz tujine ter da večjega širjenja ne bo.