V Avstriji po cepljenju z Astrazeneco ena oseba umrla, druga s pljučno embolijo

Dunaj, 8. marca - Avstrijske oblasti so v nedeljo začasno ustavile cepljenje proti okužbi z novim koronavirusom s serijo cepiva podjetja AstraZeneca. Razlog za to sta smrt 49-letne medicinske sestre in razvoj pljučne embolije pri neki 35-letnici po cepljenju s tem cepivom.