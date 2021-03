V Evropskem parlamentu se bodo seznanili z razmerami v Sloveniji

Bruselj, 5. marca - V skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije se bodo danes seznanili z razmerami v Sloveniji. K pogovoru so povabili tudi premierja Janeza Janšo in ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki pa sta sporočila, da njuna udeležba danes v Bruslju logistično ni mogoča, in predlagala pogovor 26. marca.