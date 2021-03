Nemčija odobrila cepivo AstraZenece tudi za starejše od 65 let

Berlin, 4. marca - Pristojna nemška komisija je uporabo cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZeneca priporočila tudi za starejše od 65 let, je danes sporočilo zdravstveno ministrstvo. Pred tem so oblasti cepljenje starejših s tem cepivom na podlagi pomanjkljivih podatkov o učinkovitosti odsvetovale, a so si po novih študijah premislile.