V javno-zasebnem partnerstvu do energetske prenove šol v Dupleku in Hajdini

Duplek, 4. marca - Župana občin Duplek in Hajdina Mitja Horvat in Stanislav Glažar sta s predstavnikom ptujskega podjetja Plistor Jernejem Lahom danes podpisala koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva, s katero bodo dosegli energetsko prenovo treh šol v Dupleku ter šole in vrtca v Hajdini. Po napovedih bodo objekte sanirali do jeseni.