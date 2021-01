V Mariboru zaživela preoblikovana podravska regionalna razvojna agencija

Maribor, 20. januarja - Mariborska razvojna agencija (MRA) se je po dolgoletnih prizadevanjih in 27 letih svojega obstoja dokončno preoblikovala ter preimenovala v Regionalno razvojno agencijo za Podravje-Maribor, katere ustanoviteljice so ob mestni še primestne občine Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Starše in Rače-Fram.