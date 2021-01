V enajstih občinah Spodnjega Podravja odslej odvoz stekla od vrat do vrat

Ptuj, 24. januarja - Podjetje Čisto mesto Ptuj, ki je del skupine Saubermacher in skrbi za ravnanje s komunalnimi odpadki na območju enajstih občin Spodnjega Podravja, se je letos odločilo za uvedbo ločenega zbiranja stekla po sistemu "od vrat do vrat". Vsa gospodinjstva bodo v uporabo prejela 120-litrsko posodo in jim stekla ne bo več treba voziti na ekološke otoke.