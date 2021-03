Nemčija podaljšala ukrepe do 28. marca

Berlin, 4. marca - Nemčija je do 28. marca podaljšala ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, vendar pa so se nemška kanclerka Angela Merkel in predstavniki zveznih dežel v sredo zvečer po večurnih pogajanjih dogovorili o strategiji postopnega ponovnega odpiranja države, ki bo odvisno od epidemioloških razmer.