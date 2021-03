Estonija zaostruje ukrepe proti pandemiji, Litva jih rahlja

Vilnius/Tallinn, 3. marca - V Estoniji so zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom danes začela veljati strožja pravila za zajezitev širjenja pandemije covida-19. Med drugim so po novem prepovedane prireditve v zaprtih prostorih, kulturne ustanove so zaprte. Litva bo po drugi strani ob upadanju števila okužb v soboto razrahljala epidemiološke ukrepe.