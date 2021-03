SDH zamenjal nadzorni svet Pošte Slovenije

Ljubljana, 3. marca - Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) je v torek izvedla skupščino Pošte Slovenije. Na njej je pred iztekom mandata odpoklicala nadzornike Matjaža Šifkoviča, Dejana Kastelica, Matjaža Fortiča in Zdravka Seliča ter imenovala šest novih. Poleg Fortiča so to še Tomaž Kokot, Aleš Buležan, Franci Mihelič, Renko Ervin in Tomaž Kostanjevec.