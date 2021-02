Pošta Slovenije na trg storitev informacijskih tehnologij za digitalno poslovanje

Maribor, 17. februarja - Pošta Slovenije je začela s poenotenjem svojih storitev na področju informacijskih tehnologij, ki jih ponuja pod blagovnimi znamkami Posita in APS Plus. Strategijo razvoja storitev na tem področju so na pošti zastavili s preimenovanjem družbe APS Plus v družbo Posita, kar je temelj za nadaljnji razvoja njihovega digitalnega poslovanja.