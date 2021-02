Na Pošti Slovenije po dogovoru vsem zaposlenim v primeru okužbe polna plača

Maribor, 23. februarja - Pošta Slovenije je z obema reprezentativnima sindikatoma v podjetju, Sindikatom poštnih delavcev in Sindikatom delavcev prometa in zvez, podpisala dogovor o izredni denarni pomoči v višini desetih odstotkov kot razliko do stoodstotnega nadomestila plače za čas izolacije ob obolenju s covidom-19, so danes sporočili iz omenjenega podjetja.