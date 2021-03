Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo potrdil južnoafriško različico virusa pri osebi, ki ni bila v tujini

Ljubljana, 3. marca - Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo so februarja potrdili južnoafriško različico koronavirusa pri osebi, ki ni potovala v tujino. Angleško so doslej potrdili pri 49 osebah, le 10 jih je bilo v tujini. Pri dodatnih 55 vzorcih z mutacijo angleške različice morajo to še potrditi. V štirih vzorcih pa so potrdili t. i. nigerijsko različico.