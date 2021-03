Evropske države v prizadevanjih za pospešitev cepljenja proti covidu-19

piše Sara Kovač

Ljubljana, 6. marca - Ob očitkih počasnosti poskuša Evropa pospešiti cepljenje proti covidu-19. Države prilagajajo svoje strategije, pri čemer se jih je nekaj zateklo tudi k še neodobrenima kitajskemu in ruskemu cepivu. Ponekod pa oviro na poti do cilja EU - do konca poletja cepiti 70 odstotkov odraslih - predstavlja tudi nezaupanje.