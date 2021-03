Policisti dnevno obravnavajo več primerov ponarejenih testov na koronavirus

Ljubljana, 2. marca - Policisti dnevno obravnavajo več primerov ponarejenih negativnih testov na koronavirus, s katerimi se želijo prebivalci izogniti siceršnjim ukrepom, ki veljajo ob prehodu meje, so za STA pojasnili na GPU. Ob tem opozarjajo, da je izkazovanje s ponarejenimi testi kaznivo dejanje ponarejanja listin, ki se kaznuje z zaporom do treh let.