Varuh zaznal kršitve pri postopkih ministrstva za dodeljevanje statusa samozaposlenih

Ljubljana, 2. marca - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na pobudo Asociacije vodil postopek glede podelitev statusa samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost. Ugotovil je, da ravnanje ministrstva "kaže na kršitev načela ekonomičnosti postopka, načela varstva pravic stranke v postopku in načela dobrega upravljanja".