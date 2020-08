Samozaposleni v kulturi v negotovosti zaradi zamud pri vlogah za status

Ljubljana, 19. avgusta - Na Asociacijo se je pred mesecem obrnilo več kulturnikov, ki niso vedeli, kaj se dogaja z njihovimi vlogami za status samozaposlenega v kulturi. Nekaterim so status odobrili, a so si morali sami plačati prispevke za julij. Z ministrstva so za STA sporočili, da vloge rešujejo redno, prav v teh dneh naj bi bilo podpisanih kar nekaj odločb.