Asociacija opozarja na nepravilnosti ministrstva pri obravnavi vlog samozaposlenih v kulturi

Ljubljana, 26. novembra - Asociacija je na današnji spletni novinarski konferenci znova opozorila na problematiko obravnave vlog samozaposlenih v kulturi. Kot so spomnili, so se težave s podeljevanjem pravice do plačila prispevkov začele pojavljati že poleti. Več samozaposlenih, ki so po sprva odobrenih vlogah za plačilo dobili zavrnjene odločbe, se je znašlo v stiski.