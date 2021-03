Raziskava: Cepiva za 80 odstotkov zmanjšajo tveganje hujšega poteka covida-19

London, 2. marca - Že samo en odmerek cepiva proti okužbi z novim koronavirusom britansko-švedske naveze AstraZenece in oxfordske univerze ali podjetij BioNTech in Pfizer za kar 80 odstotkov zmanjša možnost hujšega poteka covida-19, pri katerem bi bilo potrebno bolnišnično zdravljenje, je pokazala raziskava, ki so jo opravili v Angliji.