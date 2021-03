Francija odobrila cepivo AstraZenece tudi za starejše od 65 let z zdravstvenimi težavami

Pariz, 2. marca - Francoska vlada je v ponedeljek sporočila, da lahko cepivo proti covidu-19 podjetja AstraZeneca prejmejo tudi starejše osebe, ki so stare od 65 do 75 let ter imajo obstoječe zdravstvene težave, kot sta sladkorna bolezen ali povišan pritisk. S tem so povečali število potencialnih prejemnikov cepiva AstraZeneca za 2,5 milijona.