Direktor RRA Podravje - Maribor: S povezovanjem v razvoj Pohorja in Podravja

pogovarjala se je Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 8. marca - Regionalna razvojna agencija (RRA) za Podravje - Maribor, ki pokriva 41 občin, vidi ključ do razvoja regije v povezovanju. Direktor Uroš Rozman med drugim napoveduje vzpostavitev destinacije Pohorje in mrežnega podjetniškega inkubatorja, sodelujejo pa tudi pri uvajanju novih možnosti prometa na Dravi in urejanju prometnega vozlišča v Mariboru.