Počivalšek s snovalci pohorskega turizma o možnostih črpanja evropskega denarja

Maribor, 11. decembra - Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je danes z deležniki Partnerstva za Pohorje pogovarjal o nadaljnjih korakih za celostni razvoj Pohorja. Predstavili so mu prednostne naložbe, ki so jih uvrstili v nedavno sprejeti strategiji, od ministra pa želeli izvedeti, kakšne so možnosti za evropski denar in ali je rešitev posebni zakon o Pohorju.