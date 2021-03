Za starejše od 75 let ta teden na voljo 10.000 odmerkov cepiv proti covidu-19

Ljubljana, 1. marca - Na NIJZ so za STA pojasnili, da bodo v tem tednu razdelili 10.000 odmerkov cepiv Pfizerja in BioNTecha ter Moderne starejšim od 75 let, medtem ko so za to starostno skupino prejeli naročil za 15.500 odmerkov. NIJZ je danes tudi pozval cepilne centre, naj naročijo cepivo AstraZenece, saj je ostalo še 15.000 nerazporejenega cepiva.