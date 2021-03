Policisti od petka do nedelje opravili 7057 nadzorov, izrekli 926 ukrepov

Ljubljana, 1. marca - Policisti so od petka do vključno nedelje opravili 7057 nadzorov spoštovanja ukrepov za zajezitev epidemije. Izrekli so 926 ukrepov, od tega 705 opozoril, 215 glob, v enem primeru so ugotovili prekršek zoper javni red in mir, pet kršitev pa so odstopili v nadaljnji postopek zdravstvenemu inšpektoratu, so sporočili z Generalne policijske uprave.