Na Hrvaškem potrdili primera južnoafriške različice sars-cov-2

Zagreb, 27. februarja - Na Hrvaškem so potrdili dva primera okužbe z južnoafriško različico novega koronavirusa, je danes za portal N1 potrdila hrvaška epidemiologinja Goranka Petrović. Potrdili pa so tudi več primerov britanske različice sars-cov-2. V zadnjem dnevu so na Hrvaškem sicer potrdili 520 novih okužb, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.