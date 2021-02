V Nigeriji izpustili v sredini februarja ugrabljene dijake

Lagos, 27. februarja - Ugrabitelji so izpustili 42 ljudi, med njimi 27 otrok, ki so jih pred desetimi dnevi ugrabili iz šole v osrednji Nigeriji, so danes sporočile oblasti. Severozahodna in osrednja Nigerija beležita porast napadov in ugrabitev oboroženih kriminalnih skupin, ravno v petek so iz enega od internatov ugrabili več sto deklet.