V Nigeriji po napadu na srednjo šolo pogrešajo več kot 300 dijakov

Lagos, 14. decembra - V pokrajini Katsina na severu Nigerije pogrešajo najmanj 333 dijakov, potem ko je skupina oboroženih moških v petek napadla šolo v kraju Kankara. V napadu so bili ubiti varnostniki, več sto dijakov pa je med spopadom policije in milice pobegnilo v bližnji gozd. Za nekatere med njimi se bojijo, da so jih ugrabili, poročajo tuje tiskovne agencije.